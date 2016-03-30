Россия "самоизолировалась" в вопросе ядерной безопасности - США

Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Россия «изолировала сама себя» и «упустила возможность», отказавшись участвовать в саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

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«Решение России не принимать участие на высоком уровне, на наш взгляд, является, прежде всего, упущенной возможностью для России», — сказал Родс в разговоре с журналистами.

«Откровенно говоря, все что они делают — это изолируют себя, не принимая участия (в сотрудничестве в сфере ядерной безопасности - ред.), как они делали раньше», — подчеркнул чиновник.

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Саммит по ядерной безопасности под руководством США пройдет в Вашингтоне на этой неделе. На 1 и 2 апреля запланированы мероприятия саммита, первым из которых значится обед от имени президента США Барака Обамы для глав прибывших делегаций. Россия от участия в этом саммите отказалась.