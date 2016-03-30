Обама проведет неформальную встречу с Эрдоганом - Белый дом

Об во вторник, 29 марта, сообщил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Переговоры могут состояться во время саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, который турецкий лидер посетит в числе других глав государств. «Мы ожидаем, что президент США будет иметь возможность провести, по крайней мере, неформальную беседу с Эрдоганом», — заявил Эрнест.

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Он добавил, что отсутствие официальных переговоров не следует расценивать как пренебрежение, напомнив о запланированной встрече вице-президента США Джозефа Байдена с Эрдоганом.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что проведет переговоры с президентом США Бараком Обамой в рамках саммита по ядерной безопасности, который состоится в Вашингтоне на этой неделе.