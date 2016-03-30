Обама проведет неформальную встречу с Эрдоганом - Белый дом
Президент США Барак Обама проведет неформальную встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об во вторник, 29 марта, сообщил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Переговоры могут состояться во время саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, который турецкий лидер посетит в числе других глав государств. «Мы ожидаем, что президент США будет иметь возможность провести, по крайней мере, неформальную беседу с Эрдоганом», — заявил Эрнест.
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Он добавил, что отсутствие официальных переговоров не следует расценивать как пренебрежение, напомнив о запланированной встрече вице-президента США Джозефа Байдена с Эрдоганом.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что проведет переговоры с президентом США Бараком Обамой в рамках саммита по ядерной безопасности, который состоится в Вашингтоне на этой неделе.