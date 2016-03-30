Немецкий посол в Анкаре указал на необходимость защиты свободы прессы

Разговор состоялся во вторник, 29 марта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Правовое государство, независимость органов юстиции и защиту основных прав, в том числе и свободы прессы и слова - важны ценности, которые следует защищать вместе", - приводит слова посла пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе Ердманна вызвали в МИД Турции для дачи объяснений относительно выхода в программе Extra 3 немецкого телеканала NDR двухминутного сатирического видео о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

Читайте такжеВ Стамбуле полиция разогнала сторонников газеты Zaman

Еще тогда немецкий посол объяснил, что политическая сатира попадает в Германии под защиту свободы слова и прессы. Поэтому "за это нет ни возможности, ни необходимости для действий немецкого правительства", сказал еще на прошлой неделе дипломат.

Как сообщал УНИАН, МИД Турции вызвал посла Германии Мартина Ердманна в связи с показанным в эфире немецкого телевидения сатирическим роликом про президента Турции Реджепа Эрдогана.