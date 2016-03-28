Армия Асада при поддержке российской авиации наступает на Эль-Карьятейн

Сирийская армия при поддержке российской авиации продолжает наступление против боевиков "Исламского государства". Сообщается, что военные двинулись на город Эль-Карьятейн, передает Русская служба Би-би-си.

Согласно поступающим сообщениям, бои идут возле удерживаемых ИГ городов к северо-востоку и юго-западу от Пальмиры.

Военные собираются использовать Пальмиру как стартовую площадку, чтобы расширить операцию против ИГ и отрезать пути снабжения боевиков.

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В воскресенье армии Сирии после нескольких дней боев удалось освободить захваченный боевиками в середине мая древний город Пальмиру.

Освобождение Пальмиры позволило сирийским войскам установить контроль над трассой между Пальмирой и окруженным боевиками ИГ Дейр-эз-Зором. По данным ООН, примерно 200 тысяч жителей этого осажденного города испытывают острую нехватку продовольствия.

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга прав человека, военные самолеты, предположительно российские, уже начали бомбить трассу.