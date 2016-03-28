Пальмира станет плацдармом для новых атак на "Исламское государство" - генерал сирийской армии
Правительственные войска Сирии после перехода Пальмиры под контроль президента Башара Асада планируют новые наступления на позиции "Исламского государства" (ИГ), которое удерживало старинный город с мая прошлого года.
В воскресенье, 27 марта, генерал сирийской армии Али Майхуб заявил, что взятия Пальмиры открывает широкий путь для экспансии в пустынные города - до укреплений ИГ в Ракке и Дейр-эз-Зоре, передает Deutsche Welle.
Пальмира станет "площадкой для расширения военных операций" против ИГ, цитирует военнослужащего агентство Reuters.
Он рассчитывает, что правительственные войска "сожмут кольцо вокруг террористическую группировку и отрежут пути снабжения (...) вплоть до их полного завоевания".
Государственное телевидение Сирии сообщило, что в настоящее время войска разминирует ловушки, оставленные ИГ.
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Как сообщал УНИАН, сирийская армия, подконтрольная президенту страны Башару Асаду, и отряды оппозиции полностью освободили город Пальмира от террористов "Исламского государства".
Пальмира имеет стратегически важное значение. Город расположен на трассе, соединяющей Дамаск и восточную часть Сирии.