Серия терактов в Брюсселе: прокуратура отпустила подозреваемого

Прокуратура Бельгии отпустила подозреваемого в причастности к терактам в Брюсселе Фейсала Шеффу из-за недостатка доказательств, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

Ранее стало известно, что Шеффу работал в качестве независимого журналиста.

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Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в Брюсселе прогремели 3 взрыва, в результате которых по последним данным погибли 35 человек, еще около 300 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство". 26 марта прокуратура Бельгии выдвинула первые обвинения в связи с терактами в Брюсселе.