Серия терактов в Брюсселе: прокуратура отпустила подозреваемого
17:31, 28 марта 2016Мир
459
В Бельгии отпустили на свободу одного из подозреваемых в причастности к терактам.
Шеффу работал в качестве независимого журналиста / DR
Прокуратура Бельгии отпустила подозреваемого в причастности к терактам в Брюсселе Фейсала Шеффу из-за недостатка доказательств, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
Ранее стало известно, что Шеффу работал в качестве независимого журналиста.
Читайте такжеТеракт в аэропорту Брюсселя: появилось видео передвижения террористов по зданию
Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в Брюсселе прогремели 3 взрыва, в результате которых по последним данным погибли 35 человек, еще около 300 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство". 26 марта прокуратура Бельгии выдвинула первые обвинения в связи с терактами в Брюсселе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter