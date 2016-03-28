В Нидерландах арестовали француза по подозрению в планировании теракта

37-летнего мужчину арестовали в Роттердаме на запрос властей Франции и в ближайшее время передадут его этой стране, передает радио "Свобода".

Читайте такжеВ Италии полиция задержала связанного с терактами в Париже и Брюсселе алжирца

Также были задержаны еще трое мужчин, из них двое "алжирского происхождения".

Прокуратура в Париже сообщила, что арестованного в Нидерландах подозревают в причастности к заговору, которую французская полиция сорвала ранее на этой неделе. Тогда, 24 марта, в одном из пригородов Парижа задержали гражданина Франции по имени Реда Крике, который, как заявляли правоохранители, находился на передовой стадии подготовки теракта во Франции.

Но, как сообщили в прокуратуре Парижа, пока нет данных о возможной связи между покушением, которое планировал Крике, и недавними терактами в Брюсселе, а также в Париже в ноябре 2015 года.

Ранее в воскресенье немецкий еженедельник Die Welt написал, что правоохранительные органы стран Европы разыскивают еще не менее 8 человек, которые могут быть причастны к нападениям в Брюсселе, а также в Париже. Согласно этому сообщению, которое пока не имеет официальных подтверждений, эти подозреваемые, граждане в основном Франции и Бельгии, связаны с группировкой "Исламское государство", и могут скрываться или в Европе, и в Сирии.

В странах Евросоюза правоохранители находятся в состоянии повышенной готовности и усилили антитеррористическую деятельность после нападений в Париже в ноябре 2015 года, когда погибли 130 человек, и в Брюсселе 22 марта.