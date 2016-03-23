Третий террорист из брюссельского аэропорта не был задержан – СМИ

Бельгийские СМИ опровергают распространенные несколькими часами ранее сообщения о том, что был задержан предполагаемый соучастник террористов, которые организовали взрывы в аэропорту "Завентем".

Как пишет местное издание DH.be, "несмотря на то, что сообщалось ранее, задержанный в Андерлехте мужчина не является Лашруи".

"Два независимых источника сообщили WP, что Лашруи задержан не был", - отмечает в своем Twitter кореспондент The Washington Post Суад Мехенет.

Two independent sources just told @washingtonpost that #Laachraoui has NOT been arrested. #Belgiumattack — Souad Mekhennet (@smekhennet) March 23, 2016

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские задержали Лашруи в Андерлехте. На фото с камеры наблюдения, распространенного вчера, он в шляпе и очках. Лашруи также подозревают в причастности к терактам в Париже.

Как сообщал УНИАН, вчера в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека. Впоследствии трех причастных к взрывам задержали в Баварии. Еще двух мужчин арестовали вчера неподалеку от метро "Маальбек", где произошел один из взрывов.