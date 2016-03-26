В соцсетях обсуждают снимок Меркель с беженцами, на котором один из мигрантов похож на "брюссельского террориста"

По их мнению, один из сфотографировавшихся тогда с Меркель мигрантов, поразительно похож на смертника Наджима Лахрауи, во вторник осуществившего взрыв в аэропорту Брюсселя, сообщает ТАСС.

По данным бельгийских властей, Лахрауи въехал в соседнюю с Германией Австрию из Венгрии 9 сентября 2015 года в автомашине Mercedes, вместе с главным подозреваемым в терактах в Париже Салахом Абдесламом. Пограничный контроль он прошел по подложным документам на имя Суфьян Каяль.

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Меркель же посетила берлинский лагерь для беженцев 10 сентября 2015 года. Это означает, что теоретически 25-летний Лахрауи действительно мог сфотографироваться с Меркель. Однако на тот момент террорист находился в розыске в связи с парижскими терактами и, вероятно, не стал бы так рисковать.

После посещения канцлером Германии берлинского лагеря для мигрантов осенью прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии, где улыбающаяся Меркель позирует в обнимку с беженцами, что вызвало бурные дискуссии в соцсетях. В свою очередь, прокуратура Бельгии в пятницу заявила, что именно Наджим Лахрауи привел в действие взрывное устройство в аэропорту. Полиция в тот же день опубликовала его фото. Таким образом сравнение снимков стало возможным.