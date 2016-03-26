Предполагаемого третьего участника теракта в аэропорту Брюсселя взяли под стражу

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на RTBF.

Как ранее сообщалось, Фейсала Кефу узнал таксист, который 22 марта подвез трех мужчин с чемоданами до аэропорта.

Так, прокуратура обвиняет Кефу в том, что он был руководителем террористической группы, также ему предъявлены обвинения в убийстве.

Известно также, что во время обыска дома Кефы, полиции не удалось найти ни оружия, ни взрывчатки.

Читайте такжеВ Бельгии убили охранника АЭС и похитили его пропуск на станцию - СМИ

Сообщается также, что в рамках расследования, которое привело к аресту Реда Крикета в Аржантее во Франции судья выдал ордер на арест Рабаха Н., которого задержали в пятницу на Рю де Мероде в Сен-Жіли. Его также обвинили в руководстве террористической группой.

Также сообщается об аресте Абубакара А. по обвинению в руководстве террористической группой, которого накануне задержали по дороге в коммуну Джетт.

На 24 часа продлен срок содержания под стражей для Абдерахмана А., которого задержали в пятницу на трамвайной остановке в Мейзери.

Тауфик А., ранен в ногу и задержан в коммуне Forest в пятницу, был освобожден решением суда.