В Йемене взорвались три бомбы: погибли более 20 человек

Вследствие трех взрывов, произошедших сегодня на юге Йемена, погибли не менее 22 человек. Об этом со ссылкой на издание Middle East Eye передает "РБК".

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По словам представителей местной власти, две бомбы взорвались одновременно на отдельных контрольно-пропускных пунктах в районе Шааб на западе города Аден. Третья бомба была в машине скорой помощи и взорвалась в центре города. Власти считают, что это были теракты.

По информации издания, все атаки могли совершить террористы, целью которых были КПП правительственных сил безопасности. Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Отметим, в январе террорист подорвал заминированный автомобиль рядом с резиденцией президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади в городе Аден.