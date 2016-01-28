Рядом с дворцом президента Йемена произошел теракт, есть жертвы (фото)

Террорист подорвал заминированный автомобиль рядом с резиденцией президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади в городе Аден в четверг, сообщает euronews со ссылкой на местного чиновника и очевидцев.

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"Автомобиль со смертником взорвался в 500 метрах от контрольно-пропускного пункта, там были жертвы", - сказал чиновник по телефону.

Другой чиновник рассказал, что несколько людей были убиты и ранены в результате нападения.

Как сообщал УНИАН, 33 человека, в основном полицейские, погибли 18 января, в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией по отделению полиции в столице Йемена - городе Сане.