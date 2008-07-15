Японские рыбаки впервые в истории страны начали забастовку

Японские рыбаки впервые в истории страны начали всеобщую забастовку, пытаясь привлечь внимание общественности и властей к проблеме роста цен на топливо.

Как передает Газета.ru, в акции принимают участие около 200 тыс. судов. Ни одно из них в море сегодня не вышло.

Забастовка организована Федерацией рыболовных кооперативов Японии и еще 16 основными рыболовецкими объединениями. Ее участники планируют сегодня выйти на митинг в парке Хибия в центре Токио, близ которого находится императорский дворец, а также большинство административных зданий.

По оценкам наблюдателей, сегодняшняя забастовка может привести к дефициту свежей рыбы, и, соответственно, к ее подорожанию.

В свою очередь, правительство Японии дало понять, что не собирается идти на уступки и создавать какие-либо особые условия для рыбаков.