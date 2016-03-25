Лидер КНДР приказал готовиться к ударам по правительственным зданиям Южной Кореи

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Лидер КНДР во время осмотра ариллерийских учений заявил, что вооруженные силы КНДР должны быть готовы "безжалостно уничтожить" правительственные здания Сеула.

"Все солдаты должны воспитывать в себе преисполненных боевого духа воинов и быть в состоянии повышенной готовности", - отметил Ким Чен Ын.

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Ранее центральная газета КНДР "Нодон синмун" предупредила, что Пхеньян "одним ударом подорвет все цитадели противника, если обнаружатся малейшие признаки намерения США и Южной Кореи провести спецоперацию с целью нарушения суверенитета народной республики".