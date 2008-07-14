Экипаж "Леманн Тимбер" решил дождаться буксира-спасателя

Экипаж сухогруза "Леманн Тимбер" с четырьмя украинцами на борту принял решение дождаться буксира-спасателя.

Как передает ИТАР-ТАСС, погода в районе Аравийского моря, где дрейфует судно со сломанным двигателем, постепенно налаживается.

Буксир-спасатель уже вышел из порта в Дубаи, его прибытие ожидается завтра во второй половине дня.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз «Леманн Тимбер» был захвачен пиратами Сомали в Аденском заливе 28 мая. На его борту было 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа, после чего корабль направился в портовый город Салала (Оман).

11 июля на сухогрузе вышла из строя одна из турбин главного двигателя, и судно легло в дрейф.

13 июля к “Леманн Тимбер” прибыл военный корабль ВМС США, чтобы забрать команду, однако осуществить эту операцию мешает сильный шторм.

Как сообщил по телефону украинским дипломатам капитан судна “Леманн Тимбер” В.БАРТАШОВ, на помощь кораблю идет также буксир “Dubai Moon”, прибытие которого запланировано на вторую половину дня 15 июля. По словам капитана, на судно вертолетом ВМС США 13 июля были переданы продукты питания и питьевая вода.