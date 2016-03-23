Польша отказалась принимать мигрантов в настоящее время

Об этом заявила премьер-министр страны Беата Шидло через день после взрывов в Брюсселе, передает Би-би-си. "Двадцать восемь стран Евросоюза договорились решить эту проблему с помощью переселения. Однако я скажу предельно прямо. Я не вижу возможности принять мигрантов в Польшу в данный момент", - заявила польский премьер.

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Заявление главы польского правительства сделано на фоне серии взрывов, произошедших 22 марта в столице Бельгии. В результате терактов погибли более 30 человек, еще более 200 человек получили ранения. Власти Бельгии квалифицировали взрывы как теракт.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики экстремистской организации "Исламское государство".

Всего за 2015 год в Евросоюз въехало более миллиона мигрантов.