Консульство Нидерландов в Стамбуле эвакуировали из-за угрозы теракта
14:16, 23 марта 2016Мир
203 0
Нидерландское консульство в турецком Стамбуле эвакуировано и временно прекратило работу в связи с возможной угрозой теракта.
Консульство Нидердандов эвакуировали / panoramio.com/user/1245338
Как передает Reuters, об этом заявило Министерство иностранных дел Нидерландов.
Нидерландским гражданам в городе рекомендовано избегать района вокруг консульства.
Читайте такжеВ Турцию пытались прорваться 10 боевиков ИГИЛ
Как отмечает агентство, подробностей о террористической угрозе при этом не было сообщено.
Отметим, что консульство Нидерландов расположено на популярной туристической улице Истикляль, где днях уже произошел теракт. В результате взрыва смертника там погибло 5 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter