Консульство Нидерландов в Стамбуле эвакуировали из-за угрозы теракта

Как передает Reuters, об этом заявило Министерство иностранных дел Нидерландов.

Нидерландским гражданам в городе рекомендовано избегать района вокруг консульства.

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Как отмечает агентство, подробностей о террористической угрозе при этом не было сообщено.

Отметим, что консульство Нидерландов расположено на популярной туристической улице Истикляль, где днях уже произошел теракт. В результате взрыва смертника там погибло 5 человек.