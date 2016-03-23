Из Сирии вылетел самолет со 160 российскими военными

Военнослужащие, покинувшие Хмеймим, выполняли на авиабазе работы по заправке и подвозу топлива, воды и авиационных боеприпасов, снабжению продовольствием и приготовлению питания, а также задачи по банно-прачечному обслуживанию, обслуживанию оборудования и коммуникаций авиабазы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

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В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что прибытие самолета Ил-76 на один из аэродромов Центрального военного округа России ожидается вечером.

Кроме того, с авиабазы Хмеймим также вылетел самолет военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан", он доставит в Россию различное оборудование и три вертолета Ми-35, выполнявшие задачи по охране авиабазы Хмеймим.