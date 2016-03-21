Кремль отреагировал на сообщения Stratfor о новой российской военной технике в Сирии

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"Я хочу напомнить, что президентом было принято решение о выводе нашего контингента, но также было принято решение о том, что пункты временного базирования Хмеймиме и Тартусе остаются и обеспечивается их безопасность", - сказал он, комментируя сообщения СМИ, ссылающихся на американскую частную разведывательно-аналитическую компанию Stratfor, утверждающую, что, по ее данным, за последние дни РФ перебросила в Сирию новую технику.

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В частности, речь шла о самолетах и вертолетах.

"Что касается этих сообщений, то лучшим адресатом таких вопросов является Министерство обороны", - посоветовал представитель Кремля.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков Stratfor, Москва расширяет инфраструктуру на базе и за последние дни разместила ряд дополнительных сил.