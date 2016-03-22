"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты в Брюсселе

Об этом в своем Twitter сообщает Israel News Flash.

"ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты в Брюсселе, в результате которых погибли 28 человек и десятки ранены", - говорится в сообщении.

BREAKING: #ISIS claims responsibility for the #BrusselsAttacks which claimed the lives of 28 & injured dozens others pic.twitter.com/iiwnLHuBSP — Israel News Flash (@ILNewsFlash) 22 березня 2016 р.

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения. Позже взрывы произошли в метрополитене Брюсселя. Жертвами взрывов в метро, по предварительным результатам, стали 10 человек.