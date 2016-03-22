"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты в Брюсселе

14:03, 22 марта 2016
Мир
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Террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за теракты в бельгийской столице.

REUTERS

Об этом в своем Twitter сообщает Israel News Flash.

"ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракты в Брюсселе, в результате которых погибли 28 человек и десятки ранены", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту Брюсселя (Бельгия) прогремели два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения. Позже взрывы произошли в метрополитене Брюсселя. Жертвами взрывов в метро, по предварительным результатам, стали 10 человек.

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