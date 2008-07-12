Турция отменила визы для эстонцев

Граждане Эстонии с 12 июля могут въезжать на территорию Турции без виз, сообщила пресс-служба эстонского МИД, и находиться в Турции без визы до 90 дней в течение полугода. Для лиц, не имеющих эстонского гражданства, порядок въезда в Турцию остается прежним - они должны оформлять визу.

Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип и глава правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись дипломатическими нотами о новом визовом соглашении между Эстонией и Турцией на встрече 18 марта в Стамбуле.

В 2007 году в Турции побывали почти 30 тысяч туристов из Эстонии.