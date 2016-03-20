Российские власти выплатят компенсацию семьям жертв авиакатастрофы Boeing

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев распорядился выплатить по 1 миллиону российских рублей (14,6 тысячи долларов) компенсации каждой семье жителей региона, погибших в авиакатастрофе Boeing, сообщает РБК со ссылкой на сайт областного правительства.

"Всего глава региона распорядился выделить на компенсации семьям жертв авиакатастрофы 41 миллион рублей (600 тысяч долларов) из резервного фонда бюджета Ростовской области", - говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, авиакатастрофа произошла в ночь на 19 марта. Boeing 737 рухнул на землю при выполнении повторного захода на посадку. После первой попытки приземлиться лайнер находился в воздухе около двух часов.

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Жертвами крушения самолета стали 62 человека, из них четверо — дети. Среди погибших при крушении пассажиров 44 россиянина, а также граждане Украины, Индии и Узбекистана. Среди погибших россиян 41 человек являлись жителями ростовской области. В состав экипажа самолета входил один россиянин, а также граждане Испании, Кипра, Киргизии, Сейшел и Колумбии.