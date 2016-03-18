ЕС-Турция: Что произойдет, если соглашение будет заключено, и что – если оно потерпит крах – Die Presse

Об этом пишет Михаэль Лачински в статье "ЕС-Турция: Что произойдет, если соглашение будет заключено – и что, если оно потерпит крах", опубликованной Die Presse.

Неслучайно сегодняшнюю встречу 28 глав государств ЕС с турецким премьер-министром Ахметом Давутоглу в Берлине называют "важным саммитом". Ведь Ангела Меркель сделала ставку на Турцию. Канцлер Германии ожидает, что соглашение с Анкарой принесет перемены к лучшему в кризисе с беженцами. Перед сегодняшней встречей с Давутоглу лидеры Европейского союза обсуждали ключевые моменты спорного плана в здании Юстус Липсиус в Брюсселе.

С момента представления на саммите 7 марта, число тех, кто сомневается в эффективности турецко-европейского соглашения, не уменьшилось. И это несмотря на тот факт, что Европейская комиссия в среду пыталась развеять все сомнения правового и практического характера. Есть возможность того, что Давутоглу покинет Брюссель без сделки, но это маловероятно – очевидный провал станет скандалом и будет равносилен пощечине политике Меркель.

Во всяком случае, поздно вечером в пятницу лидеры ЕС согласовали общую линию по вопросам, которые еще предстоит выяснить с Турцией. Согласно предварительному проекту, весной ЕС ответит на сложный вопрос о либерализации визового режима для граждан Турции, и все дальнейшие уступки будут зависеть от успехов в борьбе с притоком беженцев.

"Общий подход с Турцией возможен", - сказал канцлер Австрии Вернер Файман после принятия решения.

Таким образом остается открытым вопрос о том, может ли договор с Турцией выполнить свою главную задачу. "Die Presse" предлагает два сценария развития событий в ближайшем будущем.

План сработает

Согласно оптимистичному сценарию, количество прибывающих на греческие острова резко сокращается. Это становится возможным благодаря строгой реализации согласованного принципа "1-за-1". Греция отправляет всех мигрантов и беженцев в Турцию, а ЕС, в свою очередь, за каждого депортированного сирийца принимает одного сирийского беженца из лагеря в Турции. Беспокойство о том, что эта практика незаконна, не оправдывается, суды признают правыми Брюссель и Анкару.

Реализация принципа "1-за-1" греческими и турецкими властями лишает заработка банды контрабандистов, теперь мигранты не хотят тратить свои деньги на безнадежное предприятие. В то же время турецкая береговая охрана при активной поддержке миссии НАТО уничтожает сети контрабандистов в Эгейском море. Напуганные решимостью ЕС не-сирийские беженцы и мигранты отказываются от поиска альтернативных путей в Европу, а полагаются на легальные возможности. Члены ЕС быстро приходят к соглашению о размещении сирийских беженцев.

После того, как первоначально запланированная общая квота на 72 000 мест будет исчерпана, группа под руководством Германии гарантирует прием дополнительных беженцев из Турции, где ожидают в общей сложности 2,7 млн ​​сирийцев. Вдохновленные примером Германии, все больше стран захотят присоединиться к коалиции добровольцев. Размещение сотен тысяч человек пройдет без проблем, а проверки на различных внутренних границах ЕС смогут быть отменены в конце года, как и планировалось. И, наконец, возобновление переговоров о вступлении Турции в ЕС будет способствовать оттепели в отношениях между Анкарой и Никосией – и прогрессу в переговорах о воссоединении Кипра.

План не сработает

В негативном сценарии массовый наплыв беженцев в Европу сохранится. Потому что план европейцев не сработал по одной или нескольким причинам. Потенциальное слабое место – греческие миграционные власти, которые, согласно мнению экспертов, сегодня в состоянии обрабатывать не более 1500 заявлений о предоставлении убежища в месяц. Чтобы реализовать принцип "1-за-1", они должны обрабатывать пропорциональное количество заявок в день – потому что по законодательству ЕС депортация лиц без судебного рассмотрения незаконна.

Второе слабое место – правительство в Анкаре. Чтобы все удалось, Турция должна, во-первых, предоставить защиту не-сирийским беженцам (из Афганистана или Эритреи), но сейчас этого не происходит, во-вторых, положить конец преступлениям контрабандистов, чего до сих пор страна делать не хотела, и, в-третьих, не использовать приток беженцев в качестве козыря для получения дальнейших уступок. Кроме того, существует щекотливый вопрос отмены визового режима. Если члены ЕС весной не дадут своего согласия – либо потому, что Турция не выполнила требования, либо потому что страны опасаются массового притока из Турции – сделка станет недействительной.

Но план может потерпеть неудачу, даже если Афины и Анкара сделают все правильно, и сирийские беженцы останутся в Турции. Потому что в отсутствие законного пути в Европу, средиземноморский маршрут станет единственным выходом для всех не-сирийцев. И ЕС также не сможет отправить ни одного беженца или мигранта в Ливию, учитывая приближенную к гражданской войне ситуацию в этой стране.

Если с потеплением ливийские контрабандисты снова возьмутся за старое, Италия столкнется с массовым увеличением потока мигрантов и беженцев, после чего Австрия волей-неволей вынуждена будет ввести контроль на границе с Италией. Таким образом, Шенгенская зона де-факто уйдет в историю, дальнейшее сотрудничество с Турцией утратит актуальность. Комиссия ЕС, а также Германия, пострадают от масштабной потери доверия – с катастрофическими последствиями для европейского единства.