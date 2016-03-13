В Германии проходят региональные выборы

В Германии началось голосование на региональных выборах.

Как сообщает ВВС, результат выборов рассматривают как индикатор одобрения политики немецкого канцлера Ангелы Меркель в отношении мигрантов.

Выборы проходят в трех землях ФРГ: Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальте.

Эксперты отмечают, что в последнее время в стране набирает популярность правая партия евроскептиков "Альтернатива для Германии", которая выступает против мигрантов, ведь в прошлом году более 1 миллиона человек попросили убежища в Германии. В то же время параллельно в стране начала расти волна недовольства решением правительства давать им убежище.

Согласно данным предварительных опросов, Христианско-демократический союз Меркель сохранит наибольшую поддержку в Саксонии-Анхальте на востоке страны. В Баден-Вюртемберге на западе конкуренцию ему составят "зеленые". Самой горячей ожидается избирательная гонка в Рейнланде-Пфальце.

Опросы также прогнозируют, что "Альтернатива для Германии" сможет получить до 19% поддержки в Саксонии-Анхальте, где ныне в коалиции с социал-демократами руководит Христианско-демократический союз.

Если это произойдет, двум партиям придется искать третьего союзника по коалиции, чтобы сохранить твердое большинство.

Читайте такжеМеркель: Бюджет Германии не пострадает из-за беженцев

Зато вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что прорыв "Альтернативы для Германии" на этих выборах не повлияет на политику немецкого правительства в отношении мигрантов.