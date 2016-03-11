Совет ЕС 14 марта обсудит развитие отношений с Россией

Совет Европейского Союза 14 марта обсудит развитие отношений с Российской Федерацией.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС по повестке дня заседания 14 марта.

Заседание Совета ЕС начнется в Брюсселе в 10.00 по местному времени. Председательствовать на заседании будет верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

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"Совет ЕС обсудит состояние текущих отношений ЕС-Россия, которые последний раз рассматривались в январе 2015 года", - сказано в сообщении.

Совет ЕС рассмотрит развитие отношений с Россией с акцентом на необходимости сохранения единства и соблюдении последовательности в европейской политике в отношении РФ.

Также будет обсуждаться возобновление взаимодействия в различных областях с Ираном перед визитом Могерини в Тегеран в апреле.

Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза обсудят политическую ситуацию и ситуацию по безопасности в Ливии, ситуацию с мирным процессом на Ближнем Востоке, а также проведут заседание Совета ассоциации ЕС-Молдова.