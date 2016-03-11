The New York Times: Столкнувшись с миграционным кризисом, ЕС заключает сомнительную сделку с Турцией

Об этом пишет Стивен Эрлангер в статье "Столкнувшись с миграционным кризисом, ЕС заключает сомнительную сделку с Турцией", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Прежде чем Европа и Соединенные Штаты помогли свергнуть бывшего ливийского диктатора, полковник Каддафи заключил соглашение с Италией, согласно которому должен был удерживать мигрантов от ее берегов. В 2010 году во время посещения Сильвио Берлускони, тогда премьер-министра Италии, полковник Каддафи потребовал 5 миллиардов евро, затем примерно 6,6 миллиарда долларов, в год за то, чтобы продолжить сдерживать потоки. В противном случае, говорил он, Европа станет "второй" Африкой из-за "наплыва миллионов иммигрантов".

"Завтра", - добавил он, - "Европа может перестать быть европейской и стать черной, потому что сюда хотят приехать миллионы людей".

Полковник Каддафи получил свои деньги.

Сейчас Европейский союз перегружен огромным количеством беженцев и отчаянно пытается сдерживать как можно больше мигрантов.

Необходимый для них инструмент – г-н Эрдоган, который, как и полковник Каддафи, знает себе цену и умеет торговаться. Как сказала Марта Дассу, бывший заместитель главы МИД Италии и старший директор европейского направления в Aspen Institute: "Эрдоган продолжает открывать и закрывать дверь, по своему усмотрению".

Уже сейчас Европейский Союз пообещал Эрдогану 3 миллиона евро. На этой неделе, в рамках масштабной сделки, которую по-прежнему должны подтвердить европейские лидеры, блок пообещал ему сумму, по крайней мере, в два раза больше, а также перспективу безвизового режима для турок и ускорение рассмотрения заявки Турции на членство в союзе – этот процесс начался почти 30 лет назад, в 1987 году.

В свою очередь, Турция согласилась принимать обратно каждого нелегального мигранта, который достигнет берегов Европы. Это повлияет на количество беженцев в Греции, куда сейчас прибывают примерно 2 000 в день, но также это должно удержать других от планирования подобных поездок. Турция предоставит мигрантам убежище, к более чем 2,5 миллионам людей в турецких лагерях постоянно будут добавляться новые. Тех, кто не соответствует критериям, Турция будет отправлять обратно в их страну происхождения. За каждого сирийского мигранта, который вернется в Турцию, Европа должна принять одного сирийского мигранта из Турции, который относится к категории беженцев.

Но есть и другая цена, которую придется заплатить Европейскому Союзу, она напоминает сделку с полковником Каддафи. Главная цена – европейские ценности.

Даже после встречи с европейскими лидерами, турецкое правительство захватило популярную газету "Zaman", которая резко критиковала г-на Эрдогана, и заменило журналистов на про-правительственных писак. Турция также продолжает бороться с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, прикрываясь войной с президентом Сирии Башаром аль-Асадом.

По данным Human Rights Watch, с момента его переизбрания в прошлом году, г-н Эрдоган "продемонстрировал растущую нетерпимость к политической оппозиции, общественным протестам и критике средств массовой информации. Вмешательство правительства в работу судов и прокуроров подрывает независимость судебной системы и принцип верховенства права".

Европейские чиновники утверждают, что они вынуждены были действовать жестко и создавать серьезные препятствия для мигрантов, чтобы облегчить огромное давление на Грецию и страны, расположенные вдоль балканского маршрута.

Они говорят, что в случае бездействия Шенгенское соглашение могло бы рухнуть, и это повлекло бы за собой значительные экономические издержки.

Но переговоры организовала г-жа Меркель. Ей очень нужна эта сделка, чтобы уменьшить политическое давление из-за непрерывного потока мигрантов. Соглашение подверглось критике со стороны различных правозащитных групп и некоторых стран, в том числе Венгрии, и, возможно, оно не будет одобрено на очередном саммите Европейского союза на следующей неделе.

Стефано Стефанини, политический консультант в Брюсселе и бывший итальянский дипломат, заявил, что Европейский Союз "должен был занять жесткую позицию" в вопросе мигрантов, ради самосохранения. "Это сделка с дьяволом", - сказал он, но, учитывая другие серьезные проблемы, с которыми столкнулся блок – включая медленный экономический рост, возможность выхода Британии, экономическую слабость Греции, Украину, ливийский хаос и терроризм в целом – "нужно предпринять что-то серьезное, и быстро".