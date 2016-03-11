В Берлине у посольства США задержали мужчину, угрожавшего бомбой

11:29, 11 марта 2016
Мир
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Полиция Берлина задержала мужчину, который пытался пройти в посольство США и заявлял, что в его чемодане находится бомба.

REUTERS

Как сообщил представитель полиции, мужчину задержали около 7.30 утра сотрудники безопасности посольства.

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Имя задержанного не называется, но в полиции говорят, что есть признаки психологической неустойчивости задержанного, сообщает Русская служба ВВС.

Территория оцеплена полицией, содержимое чемодана проверяется, передает Ассошиэйтед пресс.

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