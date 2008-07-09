Кондолизза Райс: присоединение Грузии к НАТО поможет решению конфликтов

Администрация США считает, что присоединение Грузии к Плану действий по членству (ПДЧ) в НАТО поможет урегулированию "замороженных конфликтов" в Абхазии и Южной Осетии, поэтому США будут добиваться присоединения Грузии к ПДЧ, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс.

"План действий по членству в НАТО дал бы грузинам очень хороший статус для того, чтобы они могли предпринять шаги для решения своих замороженных конфликтов", - сказала Райс в беседе с журналистами на борту своего самолета по пути из Вашингтона в Прагу, полная стенограмма которой распространена в Вашингтоне пресс-службой госдепартамента США.

По словам госсекретаря США, администрация Буша будет добиваться подключения к ПДЧ как Грузии, так и Украины.

"Американская позиция по ПДЧ остается в силе, и в Бухаресте (на саммите НАТО) мы совершенно ясно заявили о том, что присоединение к ПДЧ, которое не является членством, дало бы очень хороший статус как Грузии, так и Украине, и мы будет продолжать этого добиваться", - цитирует госсекретаря РИА "Новости".

Говоря об Абхазии и Южной Осетии, госсекретарь отрицательно ответила на предположение журналистов о том, что обострение ситуации в непризнанных республиках может быть следствием недовольства России стремлением Грузии вступить в НАТО, и что США поэтому не следует педалировать вопрос о членстве Грузии в Североатлантическом альянсе. "Я не вижу связи между этими двумя (вопросами)", - сказала Райс.

При этом глава внешнеполитического ведомства США сообщила, что целью ее предстоящей поездки в Тбилиси является продемонстрировать поддержку Грузии со стороны США.

"Я хочу ясно заявить, что приверженность США территориальной целостности Грузии является прочной", - заявила госсекретарь, подчеркнув, что для Вашингтона "грузины являются очень хорошими союзниками".