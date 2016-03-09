"Амбициозные цели": У Жириновского предлагают переименовать должность "президент" в "верховного правителя"

Об этом говорится в проекте программы ЛДПР, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы ставим перед собой амбициозные, но реальные цели!", - отмечается в тексте программы.

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"В качестве государственного (флага) ЛДПР предлагает возродить имперский флаг - черно-желто-белый триколор. Также стоит заменить и нынешний гимн на "Боже, царя храни", который в лучшей степени выражает стремление русского народа к великим свершениям, веру в лидерство и национальную идею", - говорится в сообщении.

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"А перенятая из-за рубежа должность "президент" должна быть переименвана в "верховный правитель", - считает ЛДПР.