"Амбициозные цели": У Жириновского предлагают переименовать должность "президент" в "верховного правителя"

14:29, 09 марта 2016
Мир
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Российская партия ЛДПР во главе с одиозным Владимиром Жириновским призывает восстановить царские символы России. 

REUTERS

Об этом говорится в проекте программы ЛДПР, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы ставим перед собой амбициозные, но реальные цели!", - отмечается в тексте программы.

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"В качестве государственного (флага) ЛДПР предлагает возродить имперский флаг - черно-желто-белый триколор. Также стоит заменить и нынешний гимн на "Боже, царя храни", который в лучшей степени выражает стремление русского народа к великим свершениям, веру в лидерство и национальную идею", - говорится в сообщении.

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"А перенятая из-за рубежа должность "президент" должна быть переименвана в "верховный правитель", - считает ЛДПР.

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