Джоан Роулинг выпустила сборник рассказов, связанных с Гарри Поттером

Британская писательница Джоан Роулинг выпустила сборник рассказов "Магия в Северной Америке", который будет связан с событиями и героями книг о Гарри Поттере, сообщает Газета.ru со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что рассказы будут опубликованы на сайте Pottermore на разных языках. Они будут появляться ежедневно с 8 по 11 марта.

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"Волшебный мир, который вы знали, на самом деле намного больше", - говорится в сообщении сайта.

Как сообщал УНИАН, ранее Джоан Роулинг также выступила в роли автора сценария спин-оффа фильмов о Гарри Поттере "Фантастические звери и места их обитания", премьера которого состоится в ноябре 2016 года.