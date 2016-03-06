НАТО расширяет миссию в Эгейском море

Об этом в воскресенье, 6 марта, в интервью агентству Associated Press заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

По его словам, теперь корабли Альянса будут действовать не только в международных, но и в греческих и турецких территориальных водах. "Мы будем проводить разведку, мы будем собирать информацию и будем делиться ею в реальном времени с турецкой и греческой береговой охраной, а также Frontex. Таким образом мы поможем им справиться с кризисом беженцев и прервать коммуникации контрабандистов", - пояснил Столтенберг.

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В Восточном Средиземноморье уже находятся три военных корабля НАТО, к которым присоединилось греческое соединение. Еще один корабль отправит в Эгейское море Франция. Столтенберг ожидает, что вскоре к миссии присоединятся и другие страны-члены НАТО.

Дополнительные детали миссии НАТО по предотвращению контрабанды беженцев в Эгейском море, сообщил 6 марта представитель министерства обороны Германии. По его данным, флагманский корабль 2-й постоянной военно-морской группы НАТО - немецкий корабль обеспечения Bonn с 210 военными - сейчас находится на пути к своему месту дислокации между греческим островом Лесбос и турецким побережьем.

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