Заместитель Меркель назвал Трампа угрозой миру и процветанию

Как отмечает Reuters, заявления министра экономики и лидера Социал-демократической партии Германии свидетельствуют о все большем беспокойстве правящих европейских кругов относительно президентских выборов в США.

"Что Дональд Трамп, что Марин Ле Пен или Герт Вилдерс - все эти правые популисты являются не только угрозой миру и социальной сплоченности, но также и экономическому развитию", - сказал Габриэль в сегодняшнем интервью газете Welt am Sonntag.

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По словам заместителя главы немецкого правительства, Трамп и лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен обещали избирателям "путь назад в сказочный мир", в котором экономическая деятельность только происходит в пределах национальных границ, однако история показала, что такие изолированные экономики не имеют шансов на развитие.

"Мы должны приложить усилия, чтобы объяснить, как мы хотим формировать процесс глобализации справедливым образом", - отметит Габриэль.

Ранее Трамп назвал политику немецкого канцлера Ангелы Меркель в отношении беженцев "безумием" и предсказал, что это вызовет беспорядки в Германии.

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