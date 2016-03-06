В Японии на церемонии открытия лыжных соревнованиях произошел взрыв
10:51, 06 марта 2016Мир
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На лыжных соревнованиях, проходящих в японском городе Саппоро, в воскресенье, 6 марта, произошел взрыв, сообщает издание Nikkan Sports.
REUTERS
Взрыв прогремел в 10:15 по местному времени во время церемонии открытия соревнований. По информации Nikkan Sports, никто не пострадал. Происшествие не отразилось на графике турнира, сообщает РБК.
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После взрыва был задержан подозрительный мужчина с трубой. Обстоятельства инцидента выясняются.
Как отмечает издание, на церемонии присутствовала принцесса Акико.
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