Евросоюзу нужно укреплять оборону и морские границы

Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер призвал укрепить обороноспособность Евросоюза и расширить с этой целью парк вертолетов, транспортных самолетов и разведывательных спутников. С таким заявлением он выступил на конференции по укреплению связей между Евросоюзом и НАТО. По мнению Б.Кушнера, в следующем десятилетии Европейский союз должен быть достаточно сильным для того, чтобы одновременно проводить две длительные миротворческие миссии, наряду с другими, менее масштабными, передает Associated Press.

Б.Кушнер также заявил, что Европа должна укрепить возможности для охраны своих морских границ.

Франция во втором полугодии 2008 г. председательствует в ЕС. Ранее Франция неоднократно призывала укрепить обороноспособность блока.