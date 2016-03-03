Умерла актриса Наталья Крачковская

Последние дни актриса находилась в реанимации Первой градской больницы, куда она была госпитализирована в конце февраля из-за болей в сердце, передает Би-би-си.

Врачи, которые поставили предварительный диагноз "инфаркт миокарда", оценивали состояние Крачковской как крайне тяжелое.

Наталья Крачковская родилась 24 ноября 1938 года в Москве.

На счету актрисы - более 80-ти фильмов. Среди самых известных картин с ее участием - "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Эта веселая планета", "Покровские ворота", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие.

Крачковская, как правило, играла второстепенные, но заметные и характерные роли.