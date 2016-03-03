Ряд влиятельных республиканцев выступили против Трампа

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Трамп назвал себя "объединителем" после победы в семи из 11 штатов в "cупервторник", однако ветераны партии считают, что миллиардер проиграет ноябрьские выборы, если будет выдвинут от республиканцев.

Такой точки зрения придерживается сенатор Линдси Грэм. Бывший участник президентской гонки от республиканцев Митт Ромни заявил, что намерен сегодня выступить с критикой Трампа, резкие высказывания которого, например, об иммиграции, неприемлемы для республиканской элиты.

Его победы в "супервторник", когда в один день голосовало больше всего штатов на предварительных выборах в США, сделали Трампа одним из самых вероятных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах.

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Как сообщал УНИАН, демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп выиграли в большинстве штатов, где прошли праймериз и кокусы в так называемый "Супервторник".