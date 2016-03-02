Клинтон и Трамп лидируют на праймериз в США

На нынешнем этапе президентских выборов в США политики соревнуются за право баллотироваться в президенты от своей партии, передает ВВС Украина.

И Клинтон, и Трамп обогнали однопартийцев-соперников в таких штатах как Алабама, Джорджия, Теннесси и Вирджиния.

В то же время в Техасе и Оклахоме Трамп уступил Теду Крузу.

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Соперник Клинтон Берни Сандерс выиграл предварительные выборы в четырех штатах.

Всего в "Супервторник" голосовали 11 штатов. Стоит отметить, что выборы президента США состоятся 8 ноября.

По результатам предыдущих праймериз в четырех штатах Дональд Трамп является лидером среди республиканцев, Хиллари Клинтон - среди демократов.