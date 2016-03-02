Клинтон и Трамп лидируют на праймериз в США
Демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп выиграли в большинстве штатов, где прошли праймериз и кокусы в так называемый "Супервторник".
На нынешнем этапе президентских выборов в США политики соревнуются за право баллотироваться в президенты от своей партии, передает ВВС Украина.
И Клинтон, и Трамп обогнали однопартийцев-соперников в таких штатах как Алабама, Джорджия, Теннесси и Вирджиния.
В то же время в Техасе и Оклахоме Трамп уступил Теду Крузу.
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Соперник Клинтон Берни Сандерс выиграл предварительные выборы в четырех штатах.
Всего в "Супервторник" голосовали 11 штатов. Стоит отметить, что выборы президента США состоятся 8 ноября.
По результатам предыдущих праймериз в четырех штатах Дональд Трамп является лидером среди республиканцев, Хиллари Клинтон - среди демократов.