Россию обвинили в поставках 45 вагонов вооружений в Абхазию

Россия поставила в Абхазию крупную партию вооружений. Об этом заявил представитель правительства Абхазии в изгнании, поддерживаемого грузинскими властями.

Он утверждает, что в ночь на воскресенье министерство обороны России передало в дар в Сухуми 45 вагонов оружия: зенитные установки ПВО, танки, БТР, управляемые ракеты "воздух-воздух" и "земля-воздух", а также противовоздушная система слежения стоимостью пять миллионов долларов.

Представители Минобороны РФ отказались дать журналистам комментарии. "Министерство обороны не обязано комментировать все безответственные и странные заявления, которые в последнее время часто звучат из-за Ингури", - отметили в ведомстве.

Начальник Генерального штаба Абхазии генерал Анатолий Зайцев в свою очередь опроверг заявление о поставках вооружений из России. "Утверждения подобного рода не имеют ничего общего с действительностью и преследуют цель дискредитировать Российскую Федерацию, являющуюся посредником в процессе мирного урегулирования грузино-абхазского конфликта", - заявил он.

Лента.ру