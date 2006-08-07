Украина занимает 87 место в международном рейтинге свободы

Украина в международном рейтинге свободы занимает 87 место, Грузия – 58-е, Армения - 79-е, Молдова – 93-е, Кыргызстан – 106-е, Россия – 124-е среди 159 стран мира.

К такому выводу пришли эксперты агентства State of World Liberty, опубликовавшие мировой рейтинг свободы, передает российское интернет-издание «Взгляд».

По мнению экспертов, самый свободный регион мира - Европа, набравшая 70,49 баллов, а самая свободная страна – Эстония (85,25 баллов).

«Мир несвободен», - констатируют в своем докладе авторы исследования. Они утверждают, что общемировой индекс свободы составляет всего 56,9% из 100%.

В «десятку» самых свободных стран по интегрированному показателю вошли Эстония, Ирландия, Канада, Швейцария, Исландия, Багамские Острова, Великобритания, США, Кипр, Новая Зеландия.

Между тем, Эстония ни по одному из параметров не заняла первого места: по экономической свободе она на 8-й позиции, по управленческим и налоговым показателям – на 6-й, по свободе личности – на 5-й.

Всего на 2 балла отстает от Эстонии Ирландия – по показателям экономической свободы и свободы личности страна занимает 3-е и 2-е места соответственно. Однако 15-я позиция по управленческим и налоговым показателям помешала Ирландии стать лидером рейтинга.

Исследователи отмечают, что среди стран бывшего СССР «удовлетворительно» обстоят дела с уровнем свободы только в странах Балтии – Литва занимает 16-е, а Латвия - 21-е место. Больше ни одно из государств бывшего Союза не вошло даже в первые 50 стран. В первой сотне оказались такие страны, как Грузия (58-е место), Армения (79-е), Украина (87-е) и Молдова (93-е). Киргизстан занимает 106-ю позицию.

Россия в общем рейтинге свободы занимает 124-е место, при этом 119-е место - по уровню личной свободы. Лучше всего дела в России обстоят со свободой налогов - 75-я позиция.

Самыми несвободными на территории бывшего СССР признаны Узбекистан, Беларусь и Туркменистан – 152-е, 153-е и 154-е места соответственно. «Авторитаризм все еще правит в этих странах, которые остались советскими во всем, кроме названий», - говорится в докладе State of World Liberty. Последнее место в рейтинге (159-е) заняла Северная Корея.

Исследование агентства State of World Liberty основано на докладах The Heritage Foundation, Wall Street Journal, институтов Frasier, Cato, организации Freedom House, а также на данных организации «Репортеры без границ». Интегрированный показатель свободы оценивался, исходя из показателей свободы личности, экономической свободы, объема открытого сектора.