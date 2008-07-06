Грузия заявила об обстреле своих сел Южной Осетией

МВД Грузии в воскресенье сообщило об обстреле в течение ночи с югоосетинских позиций в зоне конфликта в Цхинвальском регионе грузинского полицейского поста.

«Огонь их стрелкового оружия велся в направлении поста в районе Нули и села Кехви», - сообщили в МВД.

Источник в МВД заявил, что грузинская сторона ответного огня не открывала, пострадавших в результате обстрела с грузинской стороны нет.

С утра сообщение об обстреле в зоне конфликта распространила югоосетинская сторона, утверждая, что обстрел поста югоосетинского МВД велся из стрелкового оружия и гранатометов со стороны поста грузинской полиции. Представители Цхинвали также утверждали, что не открывали ответный огонь.

Ранее стороны обменялись обвинениями в связи с перестрелкой в ночь на пятницу.

Газета.ру