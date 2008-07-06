На воинских складах близ Софии произошло 11 новых взрывов

На воинских складах возле столицы Болгарии Софии зафиксировано 11 новых взрывов снарядов, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил пресс-центр Министерства обороны страны, минувшей ночью здесь были зафиксированы 11 разрывов боеприпасов. Пострадавших нет. Эвакуации жителей из близлежащих населенных пунктов не проводилось.

Инцидент на складе боеприпасов, некоторые из которых хранились еще со времен Второй мировой войны, произошел 3 июля. Тогда серия мощных взрывов в буквальном смысле потрясла Софию - в радиусе более чем 10 км от места происшествия были повреждены более тысячи зданий. Минобороны Болгарии уточнило, что на складе находилось свыше полутора тысяч тонн боеприпасов, подлежащих утилизации.