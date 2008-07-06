Папа Римский откроет телемарафон по чтению Библии

Папа Римский Бенедикт XVI примет участие в телемарафоне по чтению Библии, который в октябре проведет итальянская телекомпания RAI, сообщает AFP.

Как объявило руководство RAI, Бенедикт XVI откроет телемарафон 5 октября, прочитав Бытие - первую книгу Ветхого Завета. Круглые сутки в течение семи дней отрывки из Библии в эфире RAI будут зачитывать не только последователи христианской религии, но и представители других конфессий.

Телемарафон по чтению Библии планируется завершить 11 октября чтением Апокалипсиса в исполнении кардинала Тарчизио Бертоне (Tarcisio Bertone) - госсекретаря Ватикана.

Представители RAI подчеркнули, что чтение Библии в телеэфире не будет сопровождаться комментариями. Такой подход вызвал одобрение со стороны главы Римско-католической церкви, заявившего, что "авторы проекта поступили правильно, ограничившись лишь истинной силой слова Божьего".

Лента.ру