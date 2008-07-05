Королева-мать просила прихватить джин: записка ушла за 16 тысяч фунтов

В Великобритании в субботу, 5 июля, прошел аукцион вещей, принадлежавших одному из слуг королевской семьи, пишет Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail. По данным издания, с молотка ушли 644 предмета, собранных Уильямом Тэллоном за 51 год службы у монархов.

Среди этих вещей была, в частности, записка королевы-матери, в которой она просила Тэллона упаковать ей с собой на пикник пару бутылок Дюбонне (французский аперитив на основе вина) и джин. Организаторы предполагали выручить за записку от 200 до 300 фунтов стерлингов, однако совершенно неожиданно она ушла с молотка за 16 тысяч фунтов стерлингов (32 тысячи долларов).

Как сообщает BBC News, другим лотом, привлекшим внимание покупателей, оказалась записка принцессы Дианы, в которой она сообщала Тэллону о рождении принца Уильяма. По данным организаторов, она была продана за пять тысяч фунтов стерлингов (10 тысяч долларов).

Уильям Тэллон поступил на службу в королевской семье в 1951 году в возрасте 15 лет. Он сохранял все полученные записки, приглашения и поздравительные открытки. Предметы, принадлежавшие Тэллону, были выставлены на аукцион после его смерти в ноябре 2007 года.