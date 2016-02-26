Самолеты ВВС Франции уничтожили оружейный склад "Исламского государства" на севере Сирии

20:48, 26 февраля 2016
Мир
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ВВС Франции нанесли авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства" в городе Ракка на севере Сирии. Этот город считается столицей исламистов.

REUTERS

Об этом сообщает в "Твиттере" министерство обороны Франции. По информации ведомства, в результате операции был уничтожен склад с оружием, которое использовалось боевиками "Исламского государства". Удары наносили 3 истребителя Mirage-2000 в ночь на 26 февраля.

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