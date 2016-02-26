Самолеты ВВС Франции уничтожили оружейный склад "Исламского государства" на севере Сирии

Об этом сообщает в "Твиттере" министерство обороны Франции. По информации ведомства, в результате операции был уничтожен склад с оружием, которое использовалось боевиками "Исламского государства". Удары наносили 3 истребителя Mirage-2000 в ночь на 26 февраля.

#Chammal - Cette nuit, 3 Mirage 2000D ont frappé en Syrie détruisant un dépôt d'armement de Daech à Raqqah pic.twitter.com/4h6Du2hQeN — État-Major Armées (@EtatMajorFR) February 26, 2016