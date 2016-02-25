Бундестаг проголосовал за ужесточение правил предоставления убежища мигрантам

За документ проголосовали 429 законодателей, против - 147. Законопроект предусматривает ускорение рассмотрения запросов о предоставлении убежища, ускорение выдворения тех, кто не имеет права на него, и ограничивает возможность воссоединения семей для некоторых категорий беженцев, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". В частности, мигрантам придется ждать воссоединения семьи 2 года. Это же касается и несовершеннолетних искателей убежища, хотя в зависимости от каждого отдельного случая могут быть исключения.

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Законы из второго пакета также предусматривают более жесткую процедуру депортации больных - избежать ее смогут только те лица, которые имеют серьезные болезни и состояние которых может значительно ухудшиться из-за депортации. Кроме того, законами предусматривается быстрое выдворение иностранцев, совершивших преступление, и частичная оплата мигрантами их курсов по интеграции.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Германия отправила первый рейс для возвращения на родину афганских мигрантов, которым Берлин отказал в предоставлении убежища. Им в Афганистан вернулись 125 мигрантов. В свою очередь министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер планирует визит в страны Северной Африки, чтобы договориться о репатриации тех, кому отказано в предоставлении убежища в Германии. Правительства Марокко, Туниса и Алжира выразили готовность к договоренностям.