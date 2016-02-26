США проведут пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Этот пуск будет проведен, чтобы продемонстрировать надежность американского ядерного арсенала в обстановке эскалации напряженности в отношениях с Россией, Китаем и Северной Кореей. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Роберт Уорк.

Пуск будет произведен с военно-воздушной базы в Калифорнии. Ракета типа «Минитмен-3» должна будет поразить цель вблизи атолла Кваджалейн, части Маршалловых островов в Тихом океане, пишет Радио Свобода.

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Подобные пуски, по информации Пентагона, производились, по меньшей мере, пятнадцать раз с января 2011 года и имели своей задачей убедить стратегических конкурентов США в эффективности американских ракетно-ядерных средств как ключевого элемента общей оборонной политики страны.

Отмечается, что эти стрельбы имеют дополнительную важность в свете старения американского ядерного арсенала, приближения крайнего срока его годности. Министерство обороны затратило крупные суммы на модернизацию ракетно-ядерных средств и улучшение условий несения службы ракетчиками. В последнем оборонном бюджете президента Обамы на эти мероприятия запрашивается 19 миллиардов долларов, почти на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, США призвали Россию присоединиться к переговорам о дальнейшем двустороннем сокращении ядерных арсеналов.

Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Джон Керри.

"Мы ожидаем, что Соединенные Штаты и Россия к 5 февраля 2018 года выйдут на установленные договором лимиты, и призываем Россию присоединиться к дальнейшим переговорам по сокращению наших ядерных арсеналов. Я разделяю твердую веру президента Обамы в то, что две наши страны, которые открыли эру ядерного оружия, несут особую ответственность, чтобы вывести мир из этой эры", - отметил он.

Напомним, ранее генерал Филипп Бридлав заявлял, что Россия наращивает свою ядерную риторику, пытаясь вывести Запад из равновесия. При этом он подчеркнул озабоченность Альянса угрозами России разместить ядерное оружие в Крыму.