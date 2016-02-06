США призвали Россию к взаимному сокращению ядерного оружия

Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Джон Керри, передает "Голос Америки".

"Мы ожидаем, что Соединенные Штаты и Россия к 5 февраля 2018 года выйдут на установленные договором лимиты, и призываем Россию присоединиться к дальнейшим переговорам по сокращению наших ядерных арсеналов. Я разделяю твердую веру президента Обамы в то, что две наши страны, которые открыли эру ядерного оружия, несут особую ответственность, чтобы вывести мир из этой эры", - отметил он.

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По мнению госсекретаря, новый договор стал еще более важен сейчас, чем когда он вступил в силу пять лет назад, так как он позволяет и сегодня сохранить уровень доверия и обеспечивает возможность американским инспекторам иметь беспрецедентный доступ к российским ядерным объектам.

Напомним, ранее генерал Филипп Бридлав заявлял, что Россия наращивает свою ядерную риторику, пытаясь вывести Запад из равновесия. При этом он подчеркнул озабоченность Альянса угрозами России разместить ядерное оружие в Крыму.