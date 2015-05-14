Financial Times: НАТО называет ядерную риторику России безответственной

Об этом сообщает Алекс Баркер в статье «НАТО называет ядерную риторику России безответственной», опубликованной на сайте газеты Financial Times.

Предупреждая, что ядерные державы должны быть осторожными и в действиях, и в словах, генерал Филипп Бридлав заявил, что Москва намеренно использует угрозы в попытке «приостановить принятие решений в НАТО».

«Это обсуждение ядерного оружия и возможность его перемещения на определенную территорию или применение ядерного оружия, если в Крыму что-то пойдет неправильно, и другие высказывания – это не ответственные слова ядерной державы», сказал он на заседании министров иностранных дел НАТО в Анталии (Турция).

Дипломаты НАТО были поражены агрессивным обсуждением Россией использования ядерного оружия, отметив характер угроз, которого не было даже в разгар холодной войны. Это вызвало потенциальное переосмысление планирования военным альянсом сдерживания и ядерной доктрины, в частности, для обеспечения отсутствия просчетов в условиях кризиса.

Комментарии генерала Бридлава были подкреплены в совместном заявлении НАТО с Украиной, в котором говорилось, что министры иностранных дел «глубоко обеспокоены заявлениями российского руководства в отношении возможного будущего размещения ядерного оружия и систем доставки в Крыму, что будет дестабилизировать [ситуацию]».

После присоединения Крыма к России, в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещать там оружие – законно, как и в любой другой части России, такую позицию подтвердил чиновник российского МИДа в марте. Генерал Бридлав в прошлом году отметил, что Россия стягивает в Крым силы, способные к развертыванию тактического ядерного оружия.

Министры иностранных дел в Анталии выступили единым фронтом, призывая президента России Владимира Путина остановить «продолжающуюся и преднамеренную дестабилизацию Украины» и выполнить свои обязательства по реализации Минского соглашения о прекращении огня.

Выступая после четырехчасовой встречи с г-ном Путиным в понедельник, Джон Керри, госсекретарь США, отметил, что Москва подходит к «критической» точке выполнения своих обязательств.

Отметив «огромную возможность» для России завершить бои на востоке Украины, г-н Керри не сообщил о каком-либо потенциальном прорыве в его переговорах с г-ном Путиным в Сочи - первого визита в Россию с начала кризиса в Украине.

Даже заявив о постоянных нарушениях режима прекращения огня, Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, выбрал более оптимистичный тон, говоря о «прогрессе в последние пару дней», который удалось достичь путем создания рабочих групп с участием представителей правительства Киева, России и поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе.

С начала конфликта в восточной Украине в прошлом году были убиты более 6000 человек, 15 000 – ранены и миллион человек были перемещены. Последнее соглашение о прекращении огня принесло затишье в боях, но нарушения все же были. Киев и западные страны по-прежнему обеспокоены тем, что поддерживаемые Россией силы могут начать новый штурм, чтобы создать сухопутный мост, связывающий Россию и Крым.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сказал, что перемирие в Украине стало «еще более хрупким». Генерал Бридлав подтвердил, что ситуация на востоке Украины стала «еще более нестабильной».

«Мы видим учения, мы видим переоснащение, мы видим новые силы, новые деньги, организации, увеличение командования, все это похоже на те последние несколько раз, когда мы видели наступление», - сказал он журналистам.