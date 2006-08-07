Буш поздравил Ющенко с приходом Януковича

Президент Соединенных Штатов Америки Джордж БУШ направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО приветствие в связи с формированием нового правительства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в приветствии Дж.БУШ выразил понимание этого сложного и напряженного процесса и поздравил своего украинского коллегу с тем, что политическое согласие при формировании правительства было достигнуто путем мирных политических средств в соответствии с Конституцией Украины. «Украина находится на критически важном этапе становления как демократическая и рыночно настроенная нация. И Ваше лидерство является очень важным для обеспечения и продвижения политических и экономических реформ», – говорится в письме.

Президент США также отметил, что его страна остается преданной делу помощи Украине в укреплении ее суверенитета, демократии, в процветании и независимости. «Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества, чтобы помочь Украине продвигать вперед экономические реформы, укреплять энергетическую безопасность, бороться с коррупцией и углублять евроатлантические связи», – отметил Дж.БУШ в письме к В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров Украины.