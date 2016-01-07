Нападения на женщин в Кельне: полиция идентифицировала 16 подозреваемых

Германские правоохранители, которые расследуют нападения сексуального характера и ограбления женщин в новогоднюю ночь в Кёльне, идентифицировали 16 подозреваемых, но не произвела ни одного ареста. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает "ВВС Россия".

Читайте такжеВ Германии предлагают упростить процедуру депортации мигрантов

Число поданных заявлений о преступлениях, совершенных в ту ночь, выросло до 121, около 3/4 из них - нападения на сексуальной почве.

Правоохранители продолжают изучать записи с камер наружного наблюдения и видео с мобильных телефонов. Пострадавшие заявили, что на них нападали отдельные группы примерно в 30 человек.

Министр юстиции Германии заявил, что любой соискатель статуса беженца, уличенный в причастности к нападениям, будет депортирован.

В среду министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер осудил действия полиции Кёльна в расследовании сексуальных нападений на женщин в новогоднюю ночь.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в Кельне, в основном возле центрального вокзала, произошло почти 100 нападений на женщин. По предварительным данным, в них участвовали тысячи агрессивно настроенных молодых мужчин.

Глава полиции Кельна сообщил, что большинство нападавших были выходцами из арабских стран и Северной Африки. Полиция пытается выяснить, были ли нападения организованным и заранее спланированным актом.